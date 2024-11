Thesocialpost.it - Dramma nel calcio: morto a 30 anni José Manuel Rodríguez Rojas

Leggi su Thesocialpost.it

Ilspagnolo è in lutto per la tragica scomparsa di, noto come ‘Chapi’, avvenuta lunedì 18 novembre 2024 a seguito di un grave incidente stradale. Per quanto siano stati tempestivi i soccorsi giunti sul posto, nulla hanno potuto fare per salvare il giovane calciatore, rimasto intrappolato nella sua auto in fiamme.Leggi anche: Claudio Baglioni rinvia il tour per problemi di salute: l’annuncio sui socialIl sinistro mortale si è verificato alle 20:30 di domenica 17 novembre, lungo l’autostrada A-394, nei pressi di Siviglia, precisamente al chilometro 33. Secondo le prime informazioni raccolte, il veicolo di Chapi ha sbandato per cause ancora da accertare. Alcuni passanti hanno allertato i servizi di emergenza, segnalando un’auto in fiamme, dopo che era finita in una scarpata a circa 30 metri di distanza dalla carreggiata.