Thesocialpost.it - Donna travolta e uccisa dal treno alla stazione di Codogno: sospesa la circolazione

Leggi su Thesocialpost.it

Tragedia sui binari in Italia: una persona è statada unnei pressi dellaferroviaria di(in provincia di Lodi) nel pomeriggio di lunedì 18 novembre. I vigili del fuoco sono arrivati, intorno alle 16:30, con squadre del Comando di Lodi e del distaccamento volontario di Casalpusterlengo con due autopompa serbatoio. Sul posto anche i carabinieri, la polizia locale, la Polfer e i sanitari del 118. Ilcoinvolto è l‘Intercity 613 Milano-Piacenza.Leggi anche: Robert Kennedy jrSalute, crollano i titoli delle aziende farmaceuticheStando alle prime informazioni, a esseresarebbe stata unadi 30 anni: per lei, nonostante i tentativi di soccorso immediati, non ci sarebbe stato nulla da fare.L'articolodaldilaproviene da The Social Post.