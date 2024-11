Liberoquotidiano.it - "Che fidanzata si merita Jannik Sinner!": esplode l'odio, la bassezza contro Anna Kalinskaya

sono in crisi? Voci, solo voci, ma anche molti indizi che appaiono conferme. La russa non era presente a Torino per sostenere il fidanzato - o ex, a questo punto - durante gli ultimi match delle Atp Finals. La tennista era in Florida, negli Stati Uniti dove si è fatta immortalare tiratissima insieme alle sue amiche.ha smesso di seguiresui social, un dettaglio che nel 2024 non lascia troppi spazi a interpretazioni. Secondo i media russi,non stanno più insieme. I due giovani tennisti si sarebbero presi una pausa di riflessione per capire a che punto è la loro relazione. Ma c'è dell'altro:avrebbe bloccato l'azzurro su Instagram. Dopo che la notizia è rimbalzata sui media, tantissimi tifosi dihanno postato commenti sotto l'ultima foto disu Instagram.