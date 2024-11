Gaeta.it - Cessione di Manufacturing srl: accordo siglato con il fondo FairCap, a rischio 350 posti di lavoro

Facebook WhatsAppTwitter L’preliminare per la vendita della societàsrl da parte della multinazionale americana di componentistica elettronica Flex è stato ufficializzato il 15 novembre scorso. Iltedesco di private equityacquisirà il 100 per cento della società, dando vita a un trasferimento di proprietà non indifferente per la regione. La situazione è emersa durante un incontro al Ministero delle imprese e del made in Italy a Roma, dove si è discusso dell’attuale crisi dell’azienda, che potrebbe compromettere ben 350di, di cui 273 diretti e 77 indiretti.Dettagli dell’di venditaIl pre-conrappresenta un passo significativo per l’azienda triestina, che sta affrontando periodi di difficoltà a causa della riduzione della domanda e della perdita di contratti cruciali.