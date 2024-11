Gaeta.it - Castel del Giudice si prepara all’inverno: quattro nuove casette e tantissime novità

Dal 6 dicembre 2024, Borgotufi, il caratteristico borgo didel, riaprirà le sue porte ai visitatori, pronto ad accogliere gli amanti del charme e del benessere. Questo piccolo angolo d'Abruzzo si propone come una meta ideale per trascorrere le festività invernali, con moltepronte a stupire i turisti.Oltre alle 32 abitazioni già esistenti, tutte ristrutturate con eleganza e nel rispetto delle tradizioni locali, il borgo si arricchirà diin pietra. Questo nuovo alloggio, caratterizzato da pavimenti in parquet e arredamento moderno in stile shabby chic, contribuirà a creare un'atmosfera accogliente e raffinata. Due dellesono dotate anche di camino, perfette per riscaldare le serate invernali.Attività per tutti e benessere a portata di manoPer coloro che non vogliono trascurare le proprie routine di allenamento anche durante le vacanze, Borgotufi offre Suite Gym, una palestra all'avanguardia con personale altamente qualificato e programmi di fitness personalizzati.