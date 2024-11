361magazine.com - Brunori Sas racconta vari aneddoti: «Produco vino, io assaggio»

Leggi su 361magazine.com

Ospite il cantanteSas è stato protagonista della settima puntata di “Stasera c’è Cattelan – Supernova”, condividendopersonali e riflessioni ironiche, che spaziano dalla sua attività di produttore dialla vita da papà.“produttore di: ‘Io sono quello che assaggia’”Durante la puntata,Sas hato la sua incursione nel mondo dei vini naturali in Calabria. Con la sua tipica ironia, ha scherzato:“Io in azienda sono quello che assaggia. Non sono un grande esperto né di come si faccia né tantomeno del lavoro in campagna. Faccio solo la foto, com’è giusto che sia.”La passione per una vita rurale è ripresa anche nel suo ultimo singolo, “La ghigliottina”, che prende in giro l’idealizzazione di questo stile di vita:“Io ogni volta che canto qualcosa, la canto prima di tutto a me stesso.