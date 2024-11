Lettera43.it - Beyoncé si esibirà durante l’intervallo del match di Nfl su Netflix

A quasi nove anni dalla sua seconda e ultima volta sul palco del Super Bowl,tornerà a esibirsi per l’Nfl. L’artista, che ha da poco ricevuto 11 nomination ai Grammy Awards 2024, sarà infatti di scena all’NRG Stadium di Houston, sua città natale, per l’halftime show della sfida fra i padroni di casa dei Texans e i Baltimore Ravens in programma il 25 dicembre alle 16 ora locale. L’incontro sarà trasmesso in diretta mondiale suquando in Italia saranno le 22. Come ha anticipato l’Hollywood Reporter, sarà la prima esibizione live del nuovo album country Cowboy Carter e vedrà la presenza di alcuni ospiti, ancora top secret. Parallelamente, sulla piattaforma streaming sarà possibile vedere anche la partita fra i Kansas City Chiefs, campioni in carica, e i Pittsburgh Steelers.trasmetterà almeno undi Natale anche nel 2025 e nel 2026.