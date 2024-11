Thesocialpost.it - “Basta, vado via!”. “Non mi taglio le vene” A ‘L’Aria che tira’ succede di tutto

Lo studio de “L’Aria che tira“, nella puntata del 18 novembre, si è trasformato per un momento in un ring simile a quello che ha ospito il ritorno alla boxe di Mike Tyson. Da una parte Annalisa Terranova, ex vicedirettrice del Secolo e ora firma di Libero, e l’europarlamentare M5s Gaetano Pedullà. Uno scontro senza esclusione di colpi, con il pubblico a casa e in studio che ha assistito quasi esterrefatto, e con il conduttore David Parenzo che ha provato in tutti i modi a placare gli animi. Annalisa Terranova, a precisa domanda replica secca: “Io non sono antifascista”. E qui scoppia il putiferio, con l’ex direttore de La Notizia che sbotta: “Ho difficoltà a parlare con chi ha difficoltà a definirsi antifascista”, con “chi ha certe nostalgie. Io penso sia giunto un momento che con un certo modo di ragionare ci sono persone come me che non vogliono avere nulla a che fare” ha detto ancora Pedullà.