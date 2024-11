Anteprima24.it - Avellino in trincea, porte chiuse per tutta la settimana

Tempo di lettura: < 1 minutosubito in campo dopo il pareggio nel derby (2-2) con il Benevento. La squadra di Raffaele Biancolino si radunerà nel pomeriggio – ore 15:30 – al Partenio-Lombardi in vista della gara di sabato pomeriggio contro il Catania. Ripresa degli allenamenti aperlaper l’che manca la vittoria da ben tre turni. Massima concentrazione per il gruppo biancoverde.Il programmale: Lunedì ore 15.30 ()Martedì ore 11 ()Mercoledì ore 15.30 ()Giovedì ore 15.30 ()Venerdì ore 16 () L'articoloinperlaproviene da Anteprima24.it.