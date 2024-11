Biccy.it - Vincenzo De Lucia si apre: perché imita solo donne, se qualcuna si è offesa e chi sarà la prossima

De, intervistato dal Corriere, ha svelato come sono nate le suezioni, quale preferisce fare, sesi è maile fadi. Un vero e proprio fiume in piena!“Lezioni sono nate quando avevo 7-8 anni. Avevo una tata che mi faceva compagnia quando mamma non c’era. Fu lei ad accorgersi una mattina che invece di guardare i cartoni animati mi sintonizzavo sulla replica del Maurizio Costanzo Show. Lovo! Mettevo la giacca di papà, i baffi li ritagliavo dal sacchetto della spazzatura e univo tutte le sedie della cameretta. Poi ho fatto l’zione anche in famiglia suscitando quel sorriso che è una forma di carezza e di conforto di cui ancora oggi avverto la necessità”.E ancora:“Ho iniziato con Costanzo, ma sono diventato famoso con l’zione di Maria De Filippi.