Ilrestodelcarlino.it - Un’infermiera napoletana cartomante e star sul web. Prediceva malattie, rischia il posto

Chissà se i tarocchi che abitualmente maneggia nei video postati su Tik Tok avevano previsto tale epilogo. Di certo un’ infermiera in servizio a Napoli, finita al centro di un’inchiesta interna dell’Asl proprio per i filmati presenti sui suoi profili, è finita al centro di una inchiesta interna che potrebbe avere gravi conseguenze, soprattutto se venisse accertato che la donna prendeva soldi per "diagnosticare"di varia natura ai suoi interlocutori. La vicenda è stata segnalata da ‘Nessuno tocchi Ippocratè, la pagina Facebook nata per tutelare il personale medico e paramedico, in questi termini: "La signora durante la sua attività di-sensitiva fa ‘predizionì su tumori, parla di chemioterapia, invita la gente a fare prevenzione perché lei, nel futuro dei poveri malcapitati che abboccano, vede l’insorgenza di tumori".