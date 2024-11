Ilrestodelcarlino.it - Sventata la truffa dei Rolex. Sequestrati 184mila euro falsi

Nel trolley rosso che la ragazza portava al seguito c’erano 195.400. Peccato che la quasi totalità delle banconote fosse carta straccia. Lo sospettava la Squadra mobile, che ha salvato dal cadere in una pesanteun collezionista di orologi di 51 anni, arrivato l’altra mattina in un hotel del centro proprio per vendere cinque, del valore complessivo di 180mila, a due acquirenti che lo avevano contattato attraverso un sito di settore. Le due ragazze, di 23 e di 27 anni, di origine croata (anche se si spacciavano per svizzere, con tanto di documenti) sono state arrestate dai poliziotti della V sezione ‘Reati contro il patrimonio’ della Squadra mobile, guidata dalla funzionaria Alessandra Grassi, al termine di un’operazione lampo, nata da una segnalazione anonima arrivata nei loro uffici.