Spionaggio, ecco i pro e contro dell’outsorcing

Lo scorso 8 novembre il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha formalmente aperto un procedimento penale a carico del cittadino iraniano cinquantunenne Farhad Shakeri, accusato di aver reclutato alcuni criminali statunitensi, conosciuti durante un suo periodo di detenzione in America, per conto del Corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane affinché sorvegliassero e assassinassero almeno due oppositori del regime di Teheran residente negli Stati Uniti.Il caso riporta nuovamente all’attenzione il tema del rapporto tra strutture di intelligence e ambienti criminali. Il fenomeno dell’outsourcing di operazioni, da sempre presente tra le opzioni delle agenzie di intelligence attive in territorio estero, ha infatti assunto un peso e una visibilità crescenti specie dopo l’inizio della crisi tra Occidente e Russia susseguente all’invasione dell’Ucraina.