Notizie.com - Perchè tutti rinunciano al riscaldamento a pavimento? C’è un nuovo sistema che riscalda e toglie l’umidità in un attimo

Leggi su Notizie.com

Ilperde gradimento, c’è unper avere la casa calda e per contrastare.Il freddo è arrivato, ildiva scelto subito oppure si pagheranno bollette salate. Chi sta ristrutturando può abbandonare l’idea dele optare per un diversomolto efficace.Perchéal? (Notizie.com)Le case moderne sono dotate di, una soluzione che permette di ottimizzare le prestazioni energetiche e di migliorare la sostenibilità ambientale. Anche in caso di ristrutturazione la scelta verte più su questa scelta piuttosto che sui caloriferi tradizionali. Tra i vantaggi la distribuzione uniforma del calore in tutta la casa, la doppia possibilità dire e raffrescare scegliendo una pompa di calore come generatore e il risparmio sui consumi mediamente del 30%.