Spazionapoli.it - Napoli-Roma è già iniziata: Ranieri avvisa Conte

Leggi su Spazionapoli.it

Tra una settimana ci sarà la sfida tra ildi Antonioe ladi Claudio, quest’ultimo.In casaci si appresta a tornare in campo in Serie A. Tra un settimana gli Azzurri affronteranno al “Maradona” lanella tredicesima giornata di campionato. Le due squadre arrivano alla sfida in due momenti completamente opposti. I partenopei si trovano in testa al campionato e nonostante il solo punto raccolto tra Atalanta e Inter hanno il morale alle stelle per questo ottimo inizio di stagione. La classifica vede la squadra dia quota 26, con otto vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte.I Giallorossi invece sono stati protagonisti di un inizio di stagione disastroso, che ha visto ben tre allenatori diversi in panchina. I punti totali per la squadra del neo-allenatoresono 13 con tre vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte.