Mutui, variano gli interessi e le rate: come cambia il tuo importo

Continua l’effetto positivo sul calo delledei, a seguito del taglio dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea.Scende la rata del mutuo per gli italiani, grazie al calo degli. Nuovi ribassi sono attesi per il futuro, in vista dei prossimi tagli della Banca centrale europea ai tassi di interesse, dunque al costo del denaro, dopo quelli effettuati nei mesi scorsi. Nel frattempo, è tornata a salire la domanda dei prestiti.no ledopo il taglio dei tassi di interesse – Notizie.comLa Banca centrale europea aveva tagliato i tassi di interesse di 25 punti base (lo 0,25%) lo scorso 17 ottobre. Una decisione che, sebbene inferiore alle attese, ha avuto effetti immediati sulledei, con conseguente ribasso per quelli a tasso variabile ma anche per i nuovi contratti dia tasso fisso.