MotoGP gara GP Barcellona oggi in tv | orari programma e come seguirla in diretta

La stagione di2024 è arrivata al proprio atto conclusivo. Il Gran Premio diè il ventesimo e ultimo appuntamento dell’anno, con Jorge Martin e Francesco Bagnaia pronti a lottare fino all’ultima curva. La vittoria del ducatista nellasprint ha annullato il primo match point dello spagnolo, lasciando i giochi aperti per la giornata di domenica. Martin si trova in testa alla classifica con 492 punti, mentre Bagnaia insegue a 473. In palio c’è l’ambito titolo iridato, che negli ultimi due anni è stato collezionato dall’italiano. Lo spagnolo della Prima Pramac va invece a caccia del suo primo mondiale in massima categoria.VAI ALLATESTUALE L’appuntamento per la corsa al titolo è per domenica 17 novembre, con i semafori sul rettilineo principale che si spegneranno alle 14:00, dando inizio ad unalunga ventiquattro tornate.