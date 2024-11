Ilfattoquotidiano.it - “Mia mamma è morta tra le mie braccia. Si sentì male e provai in tutti i modi a rianimarla, le feci la respirazione bocca a bocca”: la commozione di Eleonora Cecere

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’ex concorrente del “Grande Fratello” ed ex stellina del programma cult “Non è la Rai”,ha raccontato il perché sia uscita dal reality show al salotto di “Verissimo“. Il marito Luigi Galdiero aveva chiesto alla concorrente di ritirarsi per tornare a casa dalla sua famiglia e dalle sue due figlie. Un scelta che è stata criticata dai più: “Sono unae la mia famiglia viene prima di tutto, non mi ha costretta nessuno a lasciare il Grande Fratello. Mio marito è stato definito maschilista ed egoista sui social, ma ci tengo a dire che lui è molto presente in casa, mi aiuta con tutto e prendiamo insieme tutte le nostre decisioni. Quando ho sentito che le mie bambine avevano bisogno di me, non ho pensato più a nulla”.E ancora a Silvia Toffanin ha spiegato: “Io, mio marito e le mie figlie siamo molto uniti e loro vivono anche il fatto che i nostri lavori siano impegnativi perché anche Luigi è un regista di teatro quindi viaggia molto.