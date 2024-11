Oasport.it - LIVE Sinner-Fritz 6-4, 3-2, ATP Finals 2024 in DIRETTA: il n.1 ottiene il break da 30-0!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Raro errore dicon un rovescio in manovra.15-0non tiene il ritmo dida fondo e sbaglia ancora di diritto.3-2strappa di diritto e mette la palla fuori!era sotto 30-0, ma con lui i game non sono mai finiti.40-A Prima si difende, poi passa al contrattacco. Meraviglioso rovescio lungolinea del n.1 al mondo.40-40 Prima vincente al centro.30-40risponde da lontanissimo, in rete la palla corta di.30-30 Magistrale diritto lungolinea dell’italiano, che aveva già risposto egregiamente.30-15 Doppio fallo dell’americano.30-0 Servizio esterno e smash. Scatenato.15-0 Servizio, rovescio e volée di diritto dell’americano.2-2vince lo scambio sull’amata diagonale di rovescio.40-30 Risposta centrale dell’americano, in rete il rovescio di