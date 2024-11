Oasport.it - LIVE Sinner-Fritz 5-4, ATP Finals 2024 in DIRETTA: c’è il break per il n.1 al mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Prima al corpo e diritto a sventaglio dell’azzurro.15-15 Ace al centro dell’italiano. Sono 8 sin qui.0-15spinge sia di diritto sia di rovescio e piega la resistenza di.5-4 Ace al centro di.40-0 Larga di poco la risposta di rovescio di, che sta tirando il fiato.30-0 Servizio vincente al centro.15-0 Battuta esterna vincente di.5-4 Ace esterno. L’italiano sta servendo in maniera fantastica.40-0 Ace esterno di.30-0 In rete la risposta di diritto dell’americano.15-0 Ace al centro dell’italiano.4-3, a sorpresa, gioca una impeccabile palla corta su cuinon può arrivare!40-A Risposta vincente dicon il rovescio lungolinea. Questa proprio alla Djokovic. O forse dovremmo dire allaormai.