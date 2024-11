L’Europa non ha tolto l’immunità a Ilaria Salis

Leggi su Open.online

Circola un’immagine che ritrae il premier ungherese Viktor Orbán e l’eurodeputata italiana, sostenendo che quest’ultima avrebbe persoparlamentare. Non ci sono riscontri della presunta notizia, mentre risulta confermata la richiesta da parte dell’Ungheria per la revoca. La risposta non dovrebbe arrivare a breve, in quanto la procedura richiede un inter specifico.Per chi ha frettaNon c’è alcun riscontro della presunta notizia.L’Ungheria ha fatto richiesta di revoca, ma l’iter è ancora lungo.AnalisiLe immagini riportano il seguente testo: «La, sarà processata!toglieDiplomatica ad, ora Orban può processarla..».Nessun riscontroLa narrazione circola solo attraverso i social e non c’è alcun riscontro dai media.