Notizie.com - L’affluenza a picco in Emilia Romagna e Umbria: perché i cittadini non si recano alle urne

Leggi su Notizie.com

elezioni regionali inha dato delle risposte finora negative. Le percentuali vanno ae c’è grande perplessità.Sono pochi iche si sono recatifino a questo momento, andiamo a scoprirein(ANSA) Notizie.comSebbene ci sia tempo finoore 23.00 di oggi e domani d15 al momento il risultato delal voto, in, è decisamente negativo. Si parla dell’11.6% per la prima e addirittura del 9.6% per la seconda attornoore 12.00. Si parla di 4.3 milioni diitaliani chiamati al voto per rinnovare i consigli regionali e soprattutto per fare eleggere i nuovi presidenti.Si tratta di un calo importante rispettoultime regionali, anche se va specificato che in quel caso si votò in un giorno solo.