Inter-news.it - Italia-Francia, Maldini può scalzare un calciatore dell’Inter? La probabile formazione

Leggi su Inter-news.it

sarà l’ultima sfida del girone di Nations League per gli azzurri: di seguito ladi Luciano Spalletti.LA SFIDA –è in programma stasera 17 novembre alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. Laallenata da Luciano Spalletti si auspica di concludere al meglio un girone impreziosito da prestazioni convincenti e convinzioni acquisite grazie ai risultati conseguiti sul campo. Le vittorie contro lae il Belgio, entrambe arrivate in trasferta, hanno alimentato la consapevolezza degli azzurri circa gli obiettivi che possono essere perseguiti se si agisce come una squadra invece che come un insieme di individualità non omogeneo. Un pareggio basterebbe per essere certi del primo posto finale nel girone., ladi Spalletti:LE SCELTE – Per, Spalletti sta pensando di effettuare alcuni cambi rispetto all’11 titolare schierato contro il Belgio.