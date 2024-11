Rompipallone.it - Inter: allarme Calhanoglu, quanto dovrà stare fuori

La Federazione turca ha fatto sapere che Hakanha iniziato i trattamenti per un problema all’inguine:in ansia.Hakansta tenendo in forte ansia il popoloista. Il centrocampista turco, colonna dell’di Simone Inzaghi, è in questo momento in ritiro con la Nazionale turca cheaffrontare martedì sera il match di Nations League contro il Montenegro. Nel match di ieri la Turchia non è andata oltre lo 0-0 contro il Galles, ma la vera brutta notizia è l’uscita dal campo diper una fitta alla coscia sinistra. Si tratta proprio della zona che aveva costretto qualche tempo fa l’ex Milan a fermarsi per diverse settimane. La sostituzione ha subito allarmato l’: la paura era infatti quella di dover rinunciare a lungo a un giocatore così importante.