Ilgiorno.it - Hotel vista Piazza Duomo. L’escluso fa ricorso al Tar

Leggi su Ilgiorno.it

e Nicola Palma Sarà il Tar a decidere se il Comune potrà andare avanti con l’iter del bando con cui Palazzo Marino ha assegnato al gruppo alberghiero Siam srl la gestione del prestigioso Palazzo dei Portici Meridionali diper farne unextralusso. Sì, perché il Gruppo Bulgarella Holding, che aveva partecipato al bando comunale e che il 28 febbraio era stato ammesso solo con riserva, il 22 marzo è stato escluso a causa di una una difformità nella documentazione amministrativa presentata ma non ha accettato la decisione della commissione tecnica di Palazzo Marino e ha deciso di tirare in ballo i giudici amministrativi di primo grado. Le prime due istanze cautelari presentate da Bulgarella Holding sono state respinte, in prima battuta dal Tar e in seconda dal Consiglio di Stato.