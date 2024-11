Isaechia.it - Grande Fratello, Ilaria Galassi delusa da Pamela Petrarolo: “Ci sono rimasta male, posso?”

Piccole incomprensioni franella Casa del.Le due ex ragazze di Non è la Rai, in gioco come concorrente unico, rimaste senza Eleonora Cecere, hanno iniziato a mostrare alcune incompatibilità caratteriali. Quanto è silenziosa e taciturna, tanto è esuberante e spesso al centro dell’attenzione.Durante un confronto con Luca Calvani, laha esternato alcune perplessità sull’amica. La gieffina ci èdi non essersi esibita al karaoke insieme alla. L’attore l’ha spronata a esporsi di più:Ma poi perché devi stare al tuo posto anche con lei o con noi. Non metterti in gioco in quella cosa. Devi provare a uscire un po’ di più fuori da questo guscio e raccontare ciò che ti senti. Un’autocensura che tu fai in vista di quello che gli altri potrebbero pensare o quello che Pam pensa di te.