Gelo temperature in calo e anche neve | arriva una settimana da brividi Le previsioni e la mappa

Roma, 17 novembre 2024 – Sarà unadaquella in arrivo. Una circolazione depressionaria si sta consolidando sull'Europa centro-settentrionale e questo avrà ripercussionisull'Italia con perturbazioni e aria ancora più fredda.inLeGuarda il meteo città per città L'arrivo dellaThis is a photograph of a pedestrian in a snow storm with an aumbrella with a person in the background without an umbrella.inLesi porteranno su valori quasi invernali al Nord, con minime da metàsotto zero in pianura, specie al Nord-Ovest, dove le massime faticheranno a toccare i 6-10°C. Al Nord-Est le massime saranno comprese tra 8 e 13°C, mentre al Centro torneremo gradualmentesotto i 15°C, con gelate diffuse da venerdì nelle zone interne.