Iltempo.it - "Farsa, non scomodate gli anni di piombo": Mughini smaschera i ProPal

L'ultima puntata di 4 di sera, il talk-show di politica e di attualità condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra, si è aperta con le immagini del "No Meloni day". Insulti ai politici, fotografie di esponenti di centrodestra imbrattate di rosso, cori vergognosi: durante i cortei studenteschiè andato in scena l'odio in tutte le sue sfumature. Nel corso della manifestazione a Torino, poi, alcuni giovani hanno fatto il gesto delle tre dita a simboleggiare la P38, come avveniva nei cortei degliSettanta, negli spezzoni dell'Autonomia Operaia. Sul possibile rischio di un ritorno al passato, Giampieroha usato parole chiare. "No, le cose non succedono mai due volte uguali. Un cerino che cade per terra fa scintille", ha detto per esordire il giornalista intervistato.