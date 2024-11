Sport.quotidiano.net - Eccellenza, tutti gli impegni delle formazioni aretine. Fani ospita l’Antella. Sansepolcro per la vetta

Arriva l’Angelana al Buitoni nella 11esima giornata dell’umbra e con essa torna un ex bianconero molto gradito: Valeriano Recchi, centrale difensivo di quelallenato da Sauro Trillini che nella stagione 1995/’96 aveva vinto sul campo il girone E della Serie D, ma che per il caso Guidotti si era visto togliere di fatto 14 punti. Dopo il biennio al Borgo, Recchi avrebbe fatto grande l’Arezzo di Serse Cosmi. Oggi, Recchi siede sulla panchina giallorossa e per l’occasione schiererà la forte punta Bebeto Ndiaye, proveniente dalla Pietralunghese, che lo ha voluto raggiungere dopo averlo avuto allenatore lo scorso anno a Castiglione del Lago. Semmai, i problemi dell’Angelana sembrano al momento interessare la difesa, viste le squalifiche di Melillo e Sallaku. Il, una volta riconquistata la, non vuole più mollarla; anzi, al Buitoni non rivince da 40 giorni e mister Armillei può contare anche sul rientro di Bruschi, per cui potrà schierare la migliore formazione.