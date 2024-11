Zonawrestling.net - Darby Allin: “Dopo la scalata dell’Everest voglio saltare una fila di bus con una macchina”

e il rischio camminano a braccetto quotidianamente, che sia su un ring di wrestling o a casa suanon si accontenta certo di compiere “azioni normali” e se pensavate che scalare l’Everest potesse essere l’ultima ambizione estrema vi sbagliavate, visto chesta già progettando cosa fare una volta tornato dalla spedizione asiatica. L’incidente avuto qualche mese fa con conseguente rottura del piede ha solo posticipato i piani diche non ha rinunciato a scalare il monte Everest che a quanto pare non sarà l’ultima delle sue imprese spericolate.“Uno stunt da performare in TV”Ospite della trasmissione radio Chaz & AJ on 99.1 PLRha descritto cosa vorrebbe performare in TV una volta ritornato dalla: “C’è una cosa importante chefare quando torno dall’Everest.