Chi ha vinto Tu Si Que Vales 2024? Maria De Filippi rilancia Ilary Blasi

Matteo Fraziano è il vincitore di Tu Si Que. Il trionfo è avvenuto nella puntata che ha concluso l'undicesima edizione e trasmessa sabato 16 novembrein diretta su Canale 5. A eleggerlo è stato il pubblico da casa che ha votato tramite televoto. A stabilire la rosa dei finalisti sono stati, nelle puntate precedenti, i giudiciDe, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e la giuria popolare rappresentata da Sabrina Ferilli. Il vincitore ha portato a casa 100mila euro in gettoni d'oro.Il primo gruppo di sfidanti ha messo in luce un'esplosione di talento e creatività. Si sono esibiti i Colombia Salsa Style, Manuel Meledina, il Duo Sebas e Sonia, e i Saulabi. Quest'ultimi, grazie a una performance eccezionale che ha conquistato il pubblico da casa, sono stati i più votati e hanno ottenuto il pass per la finalissima.