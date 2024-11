Cultweb.it - Chi è Karoline Leavitt, la nuova giovanissima portavoce della Casa Bianca

Leggi su Cultweb.it

è stata nominata da Donald Trump come, stabilendo un record come la più giovane ad occupare questa posizione. A soli 27 anni,rappresenta un simbologenerazione politica e un volto di riferimento per il movimento conservatore americano. Con un curriculum già ricchissimo che include ruoli di primo piano nella comunicazione politica e una solida formazione accademica, la sua nomina segna una svolta nella gestionecomunicazione presidenziale.Originaria del New Hampshire, dov’è nata il 24 agosto del 1997, sotto il segnoVergine, e proveniente da una famiglia di classe media cattolica,ha studiato comunicazione e scienze politiche al Saint Anselm College. La sua formazione accademica l’ha anche portata a Roma dove ha fatto un semestre di perfezionamento alla John Cabot University.