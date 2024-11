Rompipallone.it - Calciomercato Juve, colpo dalla Serie A: beffato il Napoli

Lantus è pronta a mettere a segno un importanteA nel mercato di gennaio: i bianconeri hanno scavalcato il.I tifosi dellantus sperano che nel mercato di gennaio Giuntoli riesca a trovare le pedine giuste per porre rimedio alla sfortuna che si è abbattuta in questi ultimi mesi sulla truppa di Thiago Motta. L’allenatore bianconero ha infatti perso per tutta la stagione sia Gleison Bremer che Juan Cabal, entrambi infortunati gravemente al crociato: due assenze che costringono la dirigenza di Madama ad andare a caccia di rinforzi nella finestra di mercato invernale. In queste settimane sono stati tanti i nomi accostati alla: in cima alla lista delle preferenze di Giuntoli sembra esserci Milan Skriniar, dato in uscita dal Paris Saint-Germain, ma rimangono vive anche altre piste.