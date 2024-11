Oasport.it - Billie Jean King Cup 2024: Slovacchia ancora in volo, è semifinale con Hruncakova e Sramkova

Leggi su Oasport.it

La vera sorpresa dellaCupsi chiama. Dopo aver eliminato gli USA negli ottavi, adesso il team capitanato da Matej Liptak si spingepiù in là, verso quellache non toccava dal 2002, l’anno in cui il Paese trionfò nell’allora Fed Cup. Ma la situazione del tempo era diversa: c’erano Daniela Hantuchova e il picco della carriera di Janette Husarova in quella final four di Gran Canaria in cui furono sconfitte Italia e Spagna. Oggi sono Viktoria(già Kuzmova) e Rebeccaa far sorridere il Paese, con un bel 2-0 sull’Australia.Victoria Hrunkacova b. Kimberly Birrell 7-5 6-7(4) 6-3Servono oltre due ore e mezza alla nativa di Kosice, oggi 241 del mondo, ma già top 50 in passato e non proprio con la fortuna dalla sua parte nella carriera, per venire a capo di una versione competitiva di Kimberly Birrell.