Bilancio dei nuovi acquisti. Dai volti ’estivi’ imprevedibilità e freschezza

Il giusto mix tra "vecchia guardia" eche hanno portato. E, soprattutto, qualità e sostanza: Pippo Inzaghi dal mercato estivo ha avuto in dote ben 9(uno è un ritorno, in realtà, ma nella scorsa stagione non ha indossato neanche per un minuto la casacca nerazzurra). Da molti di questi ha avuto le risposte auspicate e soltanto una sparuta minoranza non ha ancora reso per quelle che erano le aspettative. Deiinnesti, l’unico a rimanere sempre in campo è il portiere Adrian Semper: il croato a suon di prestazioni di spessore e grande carisma sta dimostrando perché, pochi mesi fa, si è guadagnato il premio di miglior estremo difensore del campionato 2023-24. Un altro investimento che sta dando ottimi frutti è quello fatto per Samuele Angori, il profilo che negli Stati Uniti corrisponderebbe all’identikit del cosiddetto "Super Sub": 13 presenze, 3 delle quali da titolare e ben 10 da subentrato.