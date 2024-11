Ilrestodelcarlino.it - Biancani, risposta e proposta: "Basta spendere soldi per il Benelli. Facciamolo vicino all’Arena""

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Da settimane le parti si parlano e il messaggio lanciato dal presidente della Vis Bosco ("Stadio inadeguato, è il momento di pensarci"), alla presenza anche del consigliere regionale Nicola Baiocchi ("Bosco ha pienamente ragione") durante il convegno nazionale "Oltre l’infortunio" organizzato in Prefettura dal professor Raul Zini, è stato raccolto dal sindacoche fa il punto della situazione. "Io penso – dice il sindaco – che non si debbano piùnell’area del vecchio, sarebbe un errore. L’operazione di abbattimento della vecchia Prato e l’edificazione della farmacia in quella zona, con riqualificazione del lato di via Campo sportivo, è pronta per partire. Ma io spero in qualcos’altro. Abbiamo incontrato la settimana scorsa il presidente della Vis Bosco e abbiamo preso atto che egli sta verificando l’ipotesi di fare in un altro luogo lo stadio nuovo.