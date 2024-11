Oasport.it - Basket, vittorie per Trapani e Brescia in Serie A. Trento rimane imbattuta, Reyer ko in casa contro Reggio Emilia

Vanno in archivio le quattro partite disputate nel pomeriggio per l’ottava giornata dellaA di, in attesa dei due posticipi (Napoli-Treviso e Virtus Bologna-Sassari) in programma questa sera che completano la domenica della ‘palla a spicchi’ oltre a Cremona-Olimpia Milano prevista domani sera: andiamo quindi a fare un breve riepilogo.PALLACANESTRO TRIESTE-SHARKS 93-98ISharks battono in trasferta la Pallacanestro Trieste per 93-98. I siciliani iniziano bene con un primo quarto da 20-23, con i giuliani che provano a limitare i danni nella seconda frazione chiudendo a -5 (45-50). Nella ripresanon molla la presa ed allunga fino al +12 (51-63), con Trieste che tira fuori l’orgoglio nel parziale decisivo mettendo la freccia (85-81). Gli Sharks accusano il colpo ma non si scompongono, dando fondo alle ultime energie rimaste per trovare l’allungo decisivo nel finale per il 93-98 con cui fanno saltare il fattore campo.