Lortica.it - Arezzo 0 – Pescara 0: le pagelle di Cesare Fracassi

Una prova convincente, nonostante qualche errore: il cammino prosegue beneTrombini 6,5Perfetto il suo lavoro anche se poco impegnato tra i pali.Montini 6,5Si vede che è rientrato.Lazzerini 7,5Gli manca il gol.Chiosa 7Trova il degno compagno e domina in difesa.Coccia 6,5Bravo, nulla da dire.Renzi 6,5Avrebbe meritato 7, ma quel gol. Lo si doveva fare. Grande cursore.Mawuli 6,5Fa il muro: di lì non si passa.Guccione 7Un primo tempo da lanci micidiali e un secondo meno lucido, ma importante.Pattarello 6,5Una trazione anteriore, gli manca il gol in azione.Gucci 6Si mangia un gol nel secondo tempo, ma fa un gioco sporco e di tenuta.Tavernelli 6,5Una spina nel fianco destro per Baldini e C.Subentrati:Ogunseye 5,5Quasi 6: due spizzicate e due pressioni.Righetti 6,5Si vede e ridà vivacità ai fuochi un po’ spenti.