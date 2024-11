Iltempo.it - Valditara: "Imbarbarimento della società". E promette: faremo chiarezza

Leggi su Iltempo.it

Una vicenda assurda e dai contorni ancora tutti da chiarire, quella di Castellammare di Stabia, nel Napoletano, dove un gruppo di familiari di alunni ha fatto irruzione in una scuola media aggredendo un'insegnante di sostegno. "La scuola deve essere un luogo dove si lavora e si studia nella serenità, e nella armonia. Sul caso di Scanzano l'UsrCampania farà piena luce, è comunque grave che 30 'parenti' si siano arrogati il diritto di esercitare una sorta di 'giustizia fai da te' contro un'insegnante", ha sottolineato su X il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe. "L'episodio testimonia l'di unasempre più violenta, che ha necessità di recuperare i valoricivile convivenza", conclude l'esponente del governo di Giorgia Meloni. Come ribadito dal ministro, l'Ufficio scolastico regionaleCampania ha disposto una ispezione per contribuire ad accertare quanto accaduto: "La scuola è un luogo sacro e va tutelata sempre", si legge in una nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito.