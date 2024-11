Liberoquotidiano.it - Una farsa tra Mike Tyson e Jake Paul: il preciso istante in cui esplode la rivolta del pubblico | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una prova "epica" per molti, "unain nome di una montagna di dollari" per altri. I social si dividono sull'impresa di, mito della boxe mondiale che a 58 anni riesce nell'impresa di non andare ko contro, muscoloso influencer di 30 anni più giovane di lui. I fischi della folla che voleva più azione sono esplosi quando il giovane youtuber si è tolto i guantoni prima del gong finale e si è inchinato a Iron. Rendere omaggio a uno dei più grandi nomi della storia del ring non ha fatto grande effetto per i fan che hanno riempito la casa dei Dallas Cowboys della NFL venerdì sera per uno dei match più attesi dell'anno.ha vinto per decisione unanime sudopo otto round, anche se lo spettacolo non è stato all'altezza del clamore per l'incontro, con l'ex campione dei pesi massimi al suo primo incontro professionistico da quasi 20 anni.