Un sito per il progetto Tilab Conterrà pure offerte di lavoro

IlTlab - Talent Innovation Lab per potenziare la formazione professionale si dota di unche racconta il mondo della formazione professionale nel Lodigiano e spiega tutte le opportunità a disposizione di ragazzi, giovani e adulti che cercano nuove occasioni di specializzazione. L’indirizzo è: https://www.lodi.it. Tlab coinvolge sei centri del territorio: il Cfp Calam come capofila e poi Cfp Asfol Cfp Fondazione Clerici, Cfp San Giuseppe-Canossa, IeFp Codogno e IeFp Volta. Sostenuto da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, ilvuole rinnovare l’offerta formativa dei centri di formazione realizzando nuovi laboratori all’avanguardia, avviando corsi che rispondano alle richieste del mondo del. "Ilè lo strumento ideale per orientare al meglio e rendere più semplice una scelta che è delicata e che deve essere fatta senza pregiudizi – spiega Elena Chioda, project manager di–.