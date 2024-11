Gaeta.it - Truffatrice napoletana arrestata dopo aver estorto 10.000 euro in gioielli a due anziane

Un episodio inquietante di truffa ai danni di anziani ha portato all'arresto di una donna di 40 anni di Napoli, nota per simili crimini. L'indagine ha documentato come l'autrice di due colpi abbia lucidamente e illegalmente sottratto un valore complessivo di circa 10.000in oro e preziosi a due donne molto vulnerabili. Questo caso pone in evidenza il crescente fenomeno delle truffe che prendono di mira le persone più fragili della società, in particolare gli anziani.I dettagli delle truffeI fatti sono accaduti nell'estate scorsa, quando l'indagata ha orchestrato due truffe distinte. Nella prima, si è presentata a casa di un'80enne, convincendola dibisogno di 5.000in. La donna ha finto di rappresentare la figlia della vittima, affermando che questa fosse stata coinvolta in un incidente stradale che richiedeva un intervento immediato.