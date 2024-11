Ilrestodelcarlino.it - Studenti, il futuro è ‘Govoni Orienta’. A tu per tu con gli imprenditori

Si arricchisce il programma di, appuntamento che ha lo scopo di sostenere glidelle terze della scuola secondaria di primo grado Govoni di Copparo nel percorso di orientamento scolastico. In partnership con Cna Copparo saranno introdotti due eventi che si accompagneranno all’iniziativa che si terrà il 23 e 25 novembre in cui gli alunni incontreranno i rappresentanti degli Istituti superiori di Ferrara che illustreranno la propria offerta formativa. Il 20 novembre si terrà l’iniziativa "Incontra il", in cui gliavranno la possibilità di confrontarsi con alcunilocali. Interverranno Marco Pigozzi di "Pig’Oh Gioielleria contemporanea", le imprenditrici Jessica Morelli, Elena Malanchini e Anna Pavanelli, Emil Pozzati di Pronto Stampa, l’imprenditore nel settore dell’autotrasporto Fausto Bianconi, Laura Vallieri di ’Laura Mode’ e Giampietro Boniolo di Isolmet srl.