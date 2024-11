Quotidiano.net - Seta di ragno e ballooning, i segreti incredibili delle ragnatele

Roma, 16 novembre 2024 – Ragni d’inverno ein ogni angolo della casa. La reazione istintiva: eliminarle subito. Eppure ci incuriosiscono e ci affascinano per la loro perfezione tecnica. Ecco idelladi- e del, ad esempio dopo le alluvioni o le piogge prolungate - spiegati da Carlo Maria Legittimo, presidente di Aracnofilia. “Stimati 150mila tipi diversi di” La premessa: “Si stimano 150.000 tipi diversi di. Il numero non ci deve meravigliare perché dobbiamo sempre considerare che i ragni sono 50.000 specie. Levengono realizzate per funzione diverse, non servono solo come trappole. I ragni non hannocase ma se le costruiscono. Lesono realizzate in maniera diversa a secondaprede ma possono servire anche per proteggere le uova, grazie a una tela particolare che resiste alla pioggia”.