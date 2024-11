Lanazione.it - Scontro frontale: auto finisce in un canale, i vigili del fuoco mettono in salvo i due occupanti

Leggi su Lanazione.it

Cascina (Pisa), 15 novembre 2024 – Un’è finita in undopo locon un’altra vettura. E’ successo in via Bruno Genovesi nel Comune di Cascina (Pisa) per incidente stradale. Dopo l'impatto un’è finita in un, i duesono stati estratti dalla squadra deidelproveniente dal distaccamento di Cascina e affidati al personale sanitario. Sull'altrail conducente è riuscito a uscire dall'abitacolo senza conseguenze. Messa in sicurezza dei luoghi dell'intervento, sul posto Carabinieri di Navacchio e 118