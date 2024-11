Oasport.it - Sara Curtis superba a Riccione: record italiano nei 50 sl in vasca corta e pass mondiale

Leggi su Oasport.it

Signore e signori,. La classe 2006 piemontese non smette mai di stupire e nell’ultimo giorno di gare degli Assoluti inha voluto completare una tre-giorni strepitosa. Dopo aver conquistato i titoli nei 50 e 100 dorso e nei 100 stile libero, con la due “tickets” per i Mondiali indi Budapest (50 dorso e 100 sl), la 18enne nostrana ha chiuso in bellezza.Nella specialità preferita, i 50 stile libero,è andata a prendersi il quarto successo di questi campionati, siglando il nuovoassoluto di 23.77, migliorando il vecchiodi Silvia Di Pietro (23.83) del 2022. Una prova in cui la nuotata di grande forza e aggressività disi è espressa al meglio, pur con qualche imperfezione nei particolari di partenza e virata.La velocità in, però, è stata tale che il tocca alla piastra è valso il nuovo limite tricolore, a precedere un’ottima Di Pietro (24.