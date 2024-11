Romadailynews.it - Roma, chiusura temporanea per tre case vacanze a Piazza Vittorio

La Polizia sigilla le strutture per violazioni nelle comunicazioni obbligatorie degli ospitiCronaca di– Proseguono i controlli serrati sulle strutture ricettive del centro storico di. La Polizia di Stato, attraverso la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, ha apposto i sigilli a tresituate aEmanuele II.L’intervento è stato motivato da irregolarità riscontrate durante le verifiche: le strutture, infatti, non hanno trasmesso i nominativi degli ospiti al portale della Questura di, come previsto dalla normativa. Inoltre, sono state rilevate false attestazioni della presenza di clienti nelle strutture.Le tre, in seguito a queste violazioni, sono state sospese per un periodo di sette giorni, durante il quale resteranno chiuse al pubblico.