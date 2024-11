Ilrestodelcarlino.it - "Porto in scena la mia satira involontaria"

Vincitore del premio Premio della, blogger, scrittore, uno dei comici emergenti migliori in circolazione, nascosto dietro una maschera, tagliente. È tante cose lo Sgargabonzi, nome d’arte di Alessandro Gori, che domenica insieme a Roberto Mercadini porterà sul palco di Villa Torlonia Teatro di San Mauro Pascoli il ‘Leprecauni show’. Lo spettacolo fa parte della rassegna ‘Digitali purpurei’ ed è organizzato dall’associazione Sillaba. I biglietti sono disponibili sul sito di Liveticket. Sgargabonzi, come nasce lo spettacolo? "Due anni fa ho vinto il Premio dellaa Forte dei Marmi, senza aver mai fatto, almeno non volontariamente. Quindi ho scritto il mio primo spettacolo satirico per meritarmelo retroattivamente". Cosa farà sul palco? "Monologhi, improvvisazioni e, probabilmente, una torta salata".