Pio Esposito pronto a tornare alla base L’Inter lo monitora con attenzione

Francesco Pioa Milano. L’attaccante dello Spezia si giocherà, a partire dal prossimo anno, le sue chance con la maglia del. Per lui sarà un’estate rovente sotto gli ordini di Simone Inzaghi. ITALIA – Con la stagione che corre e il mercato mai fermo, in casa Inter si pensa anche ai prestiti che rientreranno dal prossimo primo luglio a Milano. Uno dei nomi più attenzionati sarà quello di Francesco Pio. L’attaccante dello Spezia si sta mettendo in luce in Serie B: adesso potrebbe arrivare la grande occasione di rientraree giocarsi le sue chance come fece il fratello di mezzo, Sebastiano. Il classe 2005 si è saputo ritagliare il giusto spazio nel club ligure e sta continuando a giocare con costanza anche in Under 21. Con i compagni azzurri, nonostante qualche anno di differenza in meno, non ha mai sentito la pressione o il distacco fisico.