Pergolettese-Alcione Milano oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

La, l’, latv e lodi, match dello stadio Giuseppe Voltini valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di. La compagine padrona di casa, dopo il pareggio ottenuto nello scorso turno contro l’Arzignano, spera di tornare alla vittoria: in questo momento è terzultima e ha bisogno dei tre punti per allontanarsi dalla zona pericolosa della graduatoria., come seguire il matchLa formazione ospite, dal suo canto, dopo una grande prima parte di campionato si trova a fare i conti con un momento di difficoltà e spera di cancellare al più presto le tre sconfitte consecutive arrivate nelle ultime settimane. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 16 novembre alle ore 15:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253.